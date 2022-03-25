Увидеть своими глазами: западным журналистам показали, во что превратилась территория ЛНР после обстрелов ВСУ
Французская съемочная группа стоит возле британского противотанкового ракетного комплекса NLAW, который украинские военные бросили, когда народная милиция ЛНР начала наступление.
Журналист из Венесуэлы рассказывает о трофейном броневике ВСУ. Рядом работают съемочные группы из Канады, Греции, Италии, Саудовской Аравии и других государств. Все они прибыли в Луганск, чтобы своими глазами увидеть, во что превратился город после обстрелов ВСУ.
По Донбассу пресса передвигается в колонне спереди. Сзади автобуса находятся бронеавтомобили «Тигр», охраной прессы занимаются специальные подразделения российского Министерства обороны. Иностранные коллеги отмечают, что ситуация на Украине в западном медиа-пространстве освещается однобоко, Россию демонизируют, а потери среди мирных жителей Донбасса по вине ВСУ предпочитают замалчивать.
«Одна из причин, почему они прислали меня сюда - это выяснить правду о том, что творится здесь. Вы знаете, что в западных СМИ много токсичности, манипуляции правдой. Я думаю, что главная жертва этого конфликта – это журналистика. Потому что существует механизм пропаганды на Западе, благодаря которому пытаются перевернуть реальность», - рассказал журналист телеканала Telesur (Венесуэла) Алехандро Кирк.
Журналисты с первого канала Франции напрямую с российскими корреспондентами говорить отказались, но их русскоговорящий продюсер Елена Даббах объяснила, что они получили рекомендацию от начальства воздержаться от интервью россиянам, и сама рассказала о работе одного из французских журналистов в Донбассе.
«Он конечно же переживал от того, что происходило, но он об этом узнавал из российских СМИ, будучи во Франции. Западные СМИ не пишут об этом, но российские он мониторил и узнал об этом. Конечно, у него, как и у любого западного журналиста, есть и указки и стереотипы, но он хочет очень честно давать информацию», - поделилась продюсер французского канала TF1 Елена Даббах.
Журналисты работали и на гуманитарной акции в городе Счастье, который с 2014 года оставался под контролем ВСУ и нацгвардии Украины. Как жили все эти восемь лет люди, рассказали корреспонденту из Индии.
«Когда мы общаемся с гражданским населением, они говорят, что никогда не думали, что это произойдет с ними. Это боль со всех сторон. Мы также видели, что украинская армия нацеливалась на гражданские объекты – школы, госпиталь», - отметил корреспондент индийской новостной телекомпании Zee media Сомит Хоудгари.
Журналисты увидели обстрелянные школы, больницы, жилые дома и, главное, услышали истории обычных жителей. Теперь у коллег есть все для того, чтобы рассказать своим зрителям, как на самом деле обстоят дела на Донбассе.