© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Французская съемочная группа стоит возле британского противотанкового ракетного комплекса NLAW, который украинские военные бросили, когда народная милиция ЛНР начала наступление.

Журналист из Венесуэлы рассказывает о трофейном броневике ВСУ. Рядом работают съемочные группы из Канады, Греции, Италии, Саудовской Аравии и других государств. Все они прибыли в Луганск, чтобы своими глазами увидеть, во что превратился город после обстрелов ВСУ.

По Донбассу пресса передвигается в колонне спереди. Сзади автобуса находятся бронеавтомобили «Тигр», охраной прессы занимаются специальные подразделения российского Министерства обороны. Иностранные коллеги отмечают, что ситуация на Украине в западном медиа-пространстве освещается однобоко, Россию демонизируют, а потери среди мирных жителей Донбасса по вине ВСУ предпочитают замалчивать.

«Одна из причин, почему они прислали меня сюда - это выяснить правду о том, что творится здесь. Вы знаете, что в западных СМИ много токсичности, манипуляции правдой. Я думаю, что главная жертва этого конфликта – это журналистика. Потому что существует механизм пропаганды на Западе, благодаря которому пытаются перевернуть реальность», - рассказал журналист телеканала Telesur (Венесуэла) Алехандро Кирк.

Журналисты с первого канала Франции напрямую с российскими корреспондентами говорить отказались, но их русскоговорящий продюсер Елена Даббах объяснила, что они получили рекомендацию от начальства воздержаться от интервью россиянам, и сама рассказала о работе одного из французских журналистов в Донбассе.

«Он конечно же переживал от того, что происходило, но он об этом узнавал из российских СМИ, будучи во Франции. Западные СМИ не пишут об этом, но российские он мониторил и узнал об этом. Конечно, у него, как и у любого западного журналиста, есть и указки и стереотипы, но он хочет очень честно давать информацию», - поделилась продюсер французского канала TF1 Елена Даббах.

Журналисты работали и на гуманитарной акции в городе Счастье, который с 2014 года оставался под контролем ВСУ и нацгвардии Украины. Как жили все эти восемь лет люди, рассказали корреспонденту из Индии.

«Когда мы общаемся с гражданским населением, они говорят, что никогда не думали, что это произойдет с ними. Это боль со всех сторон. Мы также видели, что украинская армия нацеливалась на гражданские объекты – школы, госпиталь», - отметил корреспондент индийской новостной телекомпании Zee media Сомит Хоудгари.

Журналисты увидели обстрелянные школы, больницы, жилые дома и, главное, услышали истории обычных жителей. Теперь у коллег есть все для того, чтобы рассказать своим зрителям, как на самом деле обстоят дела на Донбассе.