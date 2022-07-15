ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Новобахмутовке в ДНР

О погибших и пострадавших в результате обстрела не сообщается.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 15 июля выпустили 40 снарядов из БМ-21 «Град» по селу Новобахмутовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что обстрел зафиксирован в 21.15. В 20.15 по Новобахмутовке также выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. О погибших и пострадавших не сообщается.

За минувшие сутки в результате обстрелов в ДНР погибло трое мирных жителей, еще 16 пострадали.