Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на западе Москвы

В ходе инцидента был ранен один человек.

© Видео: Telegram, Прокуратура Москвы © Фото: Telegram, Прокуратура Москвы

Правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы. Напомним, в ходе инцидента был ранен один человек.

По информации МВД Медиа, в полицию поступило сообщение, что на улице Крылатская у входа в парк лежит мужчина с ранением головы.

«Предварительно установлено, что между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины», - говорится в сообщении.

Как уточняется, после этого злоумышленник скрылся. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

По горячим следам полицейские задержали двух подозреваемых. В настоящее время мужчины доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В мае неизвестный мужчина открыл стрельбу в подъезде жилого дома в Москве. Инцидент произошел в жилом комплексе «Спутник» в столичном районе Мякинино.