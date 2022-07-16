Орешкин спрогнозировал выход экономики на «положительные тренды»

По его словам, в стране объемы кредитования увеличиваются, а процентные ставки снижаются.

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Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что российская экономика выйдет на определенные «положительные тренды» к концу 2022 года. Об этом он рассказал на форуме «Территория смыслов».

«Объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются. Мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают», - подчеркнул он, передает ТАСС.

По мнению Орешкина, это указывает на то, что «маховик экономики заработал». Поэтому к концу года есть возможность выйти на определенные «положительные тренды».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономический блицкриг недоброжелателей РФ в отношении России провалился. По мнению российского лидера, антироссийские санкции гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят.

Согласно словам Владимира Путина, дальнейшее использование санкционной политики может привести к катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке.