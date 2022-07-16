Названа предварительная причина крушения Ан-2 в Краснодарском крае

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Выяснились обстоятельства крушения самолета Ан-2 в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, воздушное судно при посадке врезалось в линию электропередач.

Инцидент произошел в пятницу около половины одиннадцатого вечера в районе станицы Прочноокопская в Новокубанском районе. Уточняется, что после падения возгорание самолета не произошло.

Сейчас в качестве одной из версий катастрофы рассматривается ошибка пилотирования. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Напомним, по данным ряда региональных средства массовой информации, при крушении могли погибнуть два человека. Однако официальная информация о жертвах на данный момент не поступала.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.