ВКС России в воздушном бою уничтожили два украинских МиГ-29 и один Су-25

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения СВО были уничтожены 256 самолетов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России в воздушном бою уничтожила еще три самолета украинских ВВС. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска», - уточнил он.

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения СВО были уничтожены 256 самолетов.

Ранее МО России опубликовало кадры уничтожения вражеских объектов на Украине российскими истребителями Су-35С Западного военного округа.