От первого лица: кадры уничтожения объектов ВСУ истребителями Су-35С ЗВО

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С Западного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции.

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Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить высокоточным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. Для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования.

Экипажи истребителей Су-35С ЗВО в ходе выполнения полетных заданий продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. В ходе выполнения боевых задач взаимодействуют с бомбардировщиками Су-34 для комплексного решения полетных заданий и прикрытия воздушных бортов в воздухе.

Перед вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку специалистами инженерно-технического состава. Проводится проверка работы всех систем авиационных комплексов, подвеска средств поражения, заправка и подготовка самолетов к вылетам.

Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях.

Самолет Су-35С имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», включая высокоточное.