Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

ВКС России фактически уничтожили 115-ую мехбригаду ВСУ, действовавшую на Северском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек», - сказал он в ходе брифинга.

Чтобы доукомплектовать данную мехбригаду, в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других находящихся рядом населенных пунктов, которые в настоящий момент продолжают быть под контролем украинских националистов.

Ранее российское военное ведомство показало кадры уничтожения украинских диверсантов прямо с борта вертолета Ми-8. На опубликованном видео группа огневой поддержки ведет стрельбу по националистам.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.