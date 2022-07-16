Welt написал об усилении влияния Москвы на фоне разницы в приемах Путина и Байдена в Эр-Рияде

Накануне президент Джо Байден прибыл в Эр-Рияд и встретился с саудовским наследным принцем Бен Салманом.

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Немецкая пресса обратила внимание на очевидную разницу в организации церемоний приемов президентов России и США в Саудовской Аравии. Журналист телеканала Welt Даниэль-Дилан Бемер счел это показателем роста влияния официальной Москвы.

Обозреватель вспомнил прием, организованный в честь визита экс-президента США Дональда Трампа в 2017 году. Тогда американскому лидеру оказали роскошный прем, ему выделили отдельную гостиницу.

Однако во время последующего визита президента РФ, власти Саудовской Аравии превзошли сами себя.

«Больший шик и почет трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», - написал Бемер.

Что касается визита нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, то его ждало будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, пишет издание. По мнению журналиста, Вашингтон потерпел крах в попытках выстроить антироссийский альянс с помощью своих ближневосточных союзников.

«От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», - указал эксперт.

Накануне Джо Байден прибыл в Эр-Рияд и встретился с саудовским наследным принцем Бен Салманом. Главная цель его визита - уговорить ближневосточных партнеров увеличить поставки топлива. Добиться этого президент США хочет, чтобы остановить рост цен на бензин в стране. Именно этот вопрос сейчас наиболее сильно волнует рядовых американцев, так как он негативно влияет на инфляцию.