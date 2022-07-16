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Кабмин разрешил регистрировать импортные авто без устройств экстренного вызова

Ян Брацкий
11:49 16.07.2022
Кроме того, в минувший четверг Минпромторг РФ возобновил программы льготного автокредитования и лизинга.
Кабмин разрешил регистрировать импортные авто без устройств экстренного вызова
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Правительство упростило порядок регистрации ввозимых из-за рубежа автомобилей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Упрощенный порядок начнет действовать с 1 февраля 2023 года.

«Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин - теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

До сих пор это условие было обязательным, уточнили в правительстве. Ситуацию изменили антироссийские санкции, вызвавшие перебои с поставками комплектующих для отечественных производителей систем вызова экстренных служб.

«За время отсрочки компании-производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки», - заключили в правительстве. 

В минувший четверг стало известно о том, что министерство промышленности и торговли России возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга. Таким образом, россияне смогут получить льготные автомобильные кредиты на модели Lada, УАЗ, ГАЗ, стоимость которых не превышает два миллиона рублей. В соответствии с условиями программы, скидка будет составлять до 20% от стоимости транспортного средства.

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