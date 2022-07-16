Спорт Названа дата и предполагаемое место прощания с тренером Георгием Ярцевым Ян Брацкий В последний путь известного футбольного тренера проводят на Преображенском кладбище, предположил член исполкома РФС Александр Мирзоян. © Фото: Михаил Фомичев, РИА новости Читайте нас на: Прощание с бывшим тренером московского «Спартака» Георгием Ярцевым состоится 19 июля. Траурную церемонию организуют в академии «красно-белых», рассказал член исполкома Российского футбольного союза, председатель комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян. «По поводу причины смерти пока еще никто не дал информацию. А захоронение будет во вторник. Стараемся, чтобы это было на Преображенском кладбище. Прощание будет в академии "Спартака" в 10 утра», - приводит РИА Новости слова Мирзояна. Известный футбольный тренер Георгий Ярцев скончался в Москве на 75-м году жизни накануне. По неподтвержденным пока данным, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Ярцев играл за футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив», сборную Советского Союза, в составе которой провел пять матчей. Является чемпионом СССР 1979 года. В 90-е годы Георгий Ярцев тренировал московский «Спартак», под его руководством клуб в 1996 году стал чемпионом России. С 2003 по 2005 год Ярцев был главным наставником сборной России по футболу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика