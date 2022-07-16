Спорт Спорт Спорт

Названа дата и предполагаемое место прощания с тренером Георгием Ярцевым

Ян Брацкий
11:24 16.07.2022
В последний путь известного футбольного тренера проводят на Преображенском кладбище, предположил член исполкома РФС Александр Мирзоян.
Названа дата и предполагаемое место прощания с тренером Георгием Ярцевым
© Фото: Михаил Фомичев, РИА новости
Читайте нас на:

Прощание с бывшим тренером московского «Спартака» Георгием Ярцевым состоится 19 июля. Траурную церемонию организуют в академии «красно-белых», рассказал член исполкома Российского футбольного союза, председатель комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян.

«По поводу причины смерти пока еще никто не дал информацию. А захоронение будет во вторник. Стараемся, чтобы это было на Преображенском кладбище. Прощание будет в академии "Спартака" в 10 утра», - приводит РИА Новости слова Мирзояна.

Известный футбольный тренер Георгий Ярцев скончался в Москве на 75-м году жизни накануне. По неподтвержденным пока данным, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Ярцев играл за футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив», сборную Советского Союза, в составе которой провел пять матчей. Является чемпионом СССР 1979 года. В 90-е годы Георгий Ярцев тренировал московский «Спартак», под его руководством клуб в 1996 году стал чемпионом России. С 2003 по 2005 год Ярцев был главным наставником сборной России по футболу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:29 Армия
Видео
Военнослужащий ВС РФ объяснил, почему звук вражеского миномета на самом деле самый приятный
09:56 Армия
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
09:05 В стране и мире
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске задержан
08:51 В стране и мире
Видео
Погибшие в авиакатастрофе мексиканские военные ловили главу наркокартеля
08:17 В стране и мире
Конгресс США выделит $100 млн на обучение украинских пилотов
Популярное
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Видео
Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.