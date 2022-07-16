Всех подозреваемых в пророссийских настроениях, задерживают и увозят в неизвестном направлении.

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В Одесской области боевики националистических формирований вместе с сотрудникам СБУ проверяют работников государственных и муниципальных учреждений на наличие родственников в России. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, сотрудники спецслужб заставляют местных жителей заполнять специальные анкеты. Также у них выясняют информацию о знакомых и соседях, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины.

«Всех подозреваемых в пророссийских настроениях, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», - сообщил представитель Министерства обороны России.

Напомним, ранее Михаил Мизинцев рассказал о том, что боевики ВСУ заняли несколько больниц и роддомов в Одесской области. Медицинский персонал, который пытался помешать неонацистам, подвергли физическому насилию.