МО РФ: боевики ВСУ заняли несколько больниц и роддомов в Одесской области
Украинские боевики заняли больницы и роддома в нескольких населенных пунктах Одесской области. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи», - отметил он.
По словам Мизинцева, всех больных независимо от состояния их здоровья «цинично выгнали из лечебных учреждений». Он также подчеркнул, что медперсонал, пытавшийся помешать неонацистам, подвергли физическому насилию.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты планируют взорвать мосты через Северский Донец в ДНР и обвинить Россию в ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.
Материал подготовила Виктория Ивашечкина.