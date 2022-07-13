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МО РФ: боевики ВСУ заняли несколько больниц и роддомов в Одесской области

23:01 13.07.2022
По словам Михаила Мизинцева, медперсонал, который пытался помешать неонацистам, подвергли физическому насилию.
МО РФ: боевики ВСУ заняли несколько больниц и роддомов в Одесской области
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Украинские боевики заняли больницы и роддома в нескольких населенных пунктах Одесской области. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи», - отметил он.

По словам Мизинцева, всех больных независимо от состояния их здоровья «цинично выгнали из лечебных учреждений». Он также подчеркнул, что медперсонал, пытавшийся помешать неонацистам, подвергли физическому насилию.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты планируют взорвать мосты через Северский Донец в ДНР и обвинить Россию в ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.

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