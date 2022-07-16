В Краснодарском крае упал самолет Ан-2

Как сообщает ряд местных СМИ, при крушении могли погибнуть два человека.

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В Новокубанском районе Краснодарского края потерпел крушение самолет Ан-2. Происшествие случилось в районе станицы Прочноокопской. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. Задействованы 31 человек, а также 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

Как сообщает ряд местных СМИ, при крушении могли погибнуть два человека. Официальная информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в мае в Красноярском крае в районе деревни Голубевка потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находилось два человека. По данным следствия, один человек в результате происшествия. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.