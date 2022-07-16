В Алчевске и Старобельске ЛНР открылись пункты выдачи российских паспортов

По словам начальника полиции общественной безопасности МВД ЛНР, в указанных пунктах будет осуществляться не только выдача российских паспортов, но и прием документов на получение российского гражданства.

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В Алчевске и Старобельске Луганской Народной Республики начали работу пункты выдачи российских паспортов. Об этом рассказал начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР Михаил Параскеев.

«Работа министерств внутренних дел Луганской Народной Республики и Российской Федерации по оптимизации процесса получения российского гражданства жителями Луганской Народной Республики продолжается», - приводят его слова РИА Новости.

Он добавил, что в указанных пунктах будет осуществляться не только выдача российских паспортов, но и прием документов на получение гражданства РФ.

Кроме того, соответствующие пункты уже открыты в Луганске и Антраците ЛНР.

Ранее стало известно, что более 10 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта. Первые документы граждан РФ там выдали месяц назад, 11 июня. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева отметила, что сейчас от ударов украинских войск страдают полноправные россияне. При этом это происходит на их родной земле. По ее словам, уже пройдена точка невозврата в Украину.