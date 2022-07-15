«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
Утверждение Дениса Мантурова на должность вице-премьера Госдума РФ рассмотрит сегодня на внеочередном заседании.
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Кандидатура главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова единогласно поддержана на пост заместителя председателя правительства. Соответствующее решение принял президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Президент России Владимир Путин 12 июля подписал указ, утверждающий новую должность в правительстве. Таким образом, число вице-премьеров в кабмине увеличилось с десяти до одиннадцати.
Рассмотреть кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера ранее предложил председатель правительства Михаил Мишустин.