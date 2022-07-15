Чудом выжившего под завалами шахтера наградили «За честь и мужество» в Кузбассе

Также награду из рук главы региона получили спасатели Новокузнецкого отряда и супруга горняка.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил чудом выжившего горняка Леонида Моисеева. Спасателям удалось найти его живым спустя шесть дней после аварии на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. Сейчас мужчина находится на лечении в профильном Центре охраны здоровья.

«Случай действительно уникальный. Леонид Моисеев по образованию горный инженер и был хорошо подготовлен ко всем экстремальным случаям. Хорошая подготовка спасла ему жизнь. И наши сотрудники ВГСЧ бились до конца, старались как можно быстрее откопать завал», - рассказал Цивилев.

За высокий профессионализм и героизм, проявленный в экстремальной ситуации, губернатор вручил Моисееву медаль «За честь и мужество». Аналогичную награду получили восемь горноспасателей Новокузнецкого отряда. Супруга горняка удостоилась медали «За веру и добро».

Пятого июля на участке шахты «Распадская-Коксовая» обрушилась горная выработка. В результате происшествия пострадал один из горняков. Еще двое были объявлены пропавшими без вести, а позже - погибшими. Предположительно, причиной случившегося стал подземный толчок.