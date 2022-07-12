Пропавший шесть дней назад в шахте «Распадская-Коксовая» горняк найден живым

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Спасатели спустя шесть дней нашли живым горняка, который пропал в забое после обрушения 5 июля породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. В данный момент мужчину осматривают медики. Об этом сообщили местные власти.

В региональном управлении МЧС заявили, что найденного рабочего уже доставили в больницу. Поисково-спасательная операция на шахте завершена. Горные работы приостановлены на 90 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что на участке шахты «Распадская-Коксовая» обрушилась горная выработка. В результате происшествия пострадал один из горняков. Еще двое были объявлены пропавшими без вести, а позже - погибшими.

Предположительно, причиной случившегося стал подземный толчок.