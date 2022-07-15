Данные 25 млн клиентов СДЭК могли попасть в Сеть

Речь идет о файлах, содержащих ФИО клиентов, их номера телефонов, а также адреса электронной почты.

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Персональные данные 25 миллионов клиентов и 30 тысяч контрагентов логистического оператора СДЭК могли попасть в открытый доступ. Файлы содержат имена и фамилии клиентов, их электронные адреса и номера телефонов, а также идентификаторы отправителя/получателя.

Первым о происшествии сообщили Telegram-каналы Infosecurity и «Утечка информации». В настоящий момент компания проводит внутреннее расследование, выясняются обстоятельства произошедшего. В руководстве СДЭК не подтвердили факт утечки.

Ранее стало известно, что сервису «Яндекс.Еда» грозит штраф после того, как произошла утечка данных его клиентов. Компания 1 марта проинформировала о том, что недобросовестные действия одного из сотрудников сервиса доставки привели к утечке в Сеть номеров телефонов клиентов, а также информации о совершенных ими заказах. При этом, как отметили в «Яндексе», не произошло утечки банковских, платежных и регистрационных данных пользователей сервиса.