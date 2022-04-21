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Суд на 60 тысяч рублей оштрафовал «Яндекс.Еду» за утечку данных

Тимур Шерзад
12:47 21.04.2022
Компания 1 марта проинформировала о том, что недобросовестные действия одного из сотрудников сервиса доставки привели к утечке в Сеть номеров телефонов клиентов, а также информации о совершенных ими заказах.
Суд на 60 тысяч рублей оштрафовал «Яндекс.Еду» за утечку данных
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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Суд на 60 тысяч рублей оштрафовал «Яндекс.Еду» за утечку данных пользователей. 

Штраф был административным, его наложил мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве.

Компания 1 марта проинформировала о том, что недобросовестные действия одного из сотрудников сервиса доставки привели к утечке в Сеть номеров телефонов клиентов, а также информации о совершенных ими заказах.

При этом, как отметили в «Яндексе», не произошло утечки банковских, платежных и регистрационных данных пользователей сервиса.

Ранее сообщалось, что новым генеральным директором «Яндекса» в России назначен глава медиасервисов компании Артем Савиновский

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