Трое жителей ДНР стали жертвами обстрелов ВСУ за минувшие сутки

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Три мирных жителя погибли, еще 16 получили ранения различной степени тяжести в Донецкой народной республике за минувшие сутки. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 14 июля до 08.00 15 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной Республики погибли три человека и еще 16 мирных жителей получили ранения», - сообщает штаб в своем Telegram-канале.

Накануне украинские войска обстреляли столицу ДНР из гаубиц М777. Основной удар пришелся по автовокзалу города. На месте погибли водитель и пассажирка маршрутного такси. Еще один человек скончался позже.