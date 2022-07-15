В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по Стаханову шесть ракет РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS (США) населенный пункт Стаханов. Об инциденте сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.45 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала активизацию украинской артиллерии с поставками западного вооружения. По ее словам, Соединенные Штаты Америки не только снабдили ВСУ тяжелым вооружением, но и предоставили украинской стороне необходимые разведданные для ударов по мирному населению.