В стране и мире В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по Стаханову шесть ракет РСЗО HIMARS Ян Брацкий О разрушениях и возможных жертвах удара по населенному пункту пока не сообщается. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS (США) населенный пункт Стаханов. Об инциденте сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.45 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала активизацию украинской артиллерии с поставками западного вооружения. По ее словам, Соединенные Штаты Америки не только снабдили ВСУ тяжелым вооружением, но и предоставили украинской стороне необходимые разведданные для ударов по мирному населению. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика