МИД РФ уличил США в отправке инструкторов для РСЗО HIMARS на Украину

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, именно с поддержкой США связана активизация артиллерии ВСУ.

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Соединенные Штаты Америки не только снабдили ВСУ тяжелым вооружением, но и предоставили украинской стороне необходимые разведданные для ударов по мирному населению. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученное из Соединенных Штатов Америки РСЗО HIMARS, и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться», - заявила Захарова.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, именно с поставками этих тяжелых вооружений связана заметная активизация артиллерии ВСУ, которая все чаще открывает огонь по гражданскому населению.

Накануне поздно вечером Вооруженные силы Украины снова обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Уточняется, что системы противовоздушной обороны сбили пять запущенных по Новой Каховке украинских ракет. Обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».