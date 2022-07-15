«Они доверяют России»: иностранной прессе показали выдачу паспортов РФ жителям Мелитополя

Журналисты признались, что увиденное на местах, резко контрастирует с той пропагандой, которую привыкли видеть телезрители на Западе.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Иностранным журналистам показали процесс выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Специально для этого был организован пресс-тур. Объективы телекамер сфокусированы на лицах будущих граждан России. Журналисты интересуются, добровольно ли они получают российские паспорта.

«Эта картина очень отличается от того, что показывают западные СМИ, особенно на постсоветском пространстве. Здесь мы видим обратное. Они доверяют России, хотят быть ее гражданами», - призналась политолог из Азербайджана Назакет Мамедова.

После центра выдачи паспортов, журналистов ведут на мукомольный завод. Здесь кипит работа. В Мелитопольском районе уже собрали 300 тонн тысяч пшеницы.

«Основная задача - обеспечить продовольственную безопасность освобожденный регионов. Потом определим, что будет идти на продажу», - заверил глава Мелитопольского района Андрей Сигута.

Наблюдающие за всем этим иностранные журналисты признают - жизнь на освобожденных территориях постепенно налаживается. Люди поверили в то, что мирная жизнь возможна.