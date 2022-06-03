Приезжают со всей области: как в Мелитополе собирают заявки на получение российского паспорта

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Каждое утро делают перекличку, проверяют все ли записавшиеся в очереди, а затем открывают прием. Очередь на получение российского гражданства в Мелитополе - огромная. Делают фотографию, затем данные проходят проверку и если все корректно - выдают паспорт.

Заполнить анкету, сдать отпечатки пальцев. Перед тем, как сделать фото, - обязательный ритуал.

«Причесаться, прихорошиться. Я не рассчитывала сегодня фотографироваться, но так как очередь стояла на паспорт, решила - почему б не постоять», - рассказывает местная жительница Светлана Давыденко.

Очередь Светланы дойдет через несколько дней. Они с мужем оказались 1420-е в списке. Придется подождать - принять столько желающих за одну рабочую смену невозможно. Впрочем, все, кто занимают очередь, понимают, для чего это нужно, и готовы потерпеть. На вопрос, пришли ли сюда добровольно, люди отвечают уверенно.

«Естественно, добровольно. Очереди занимали еще в 1991 году, а подошла только сейчас. Поэтому стоим, ждем!» - шутит мужчина.

Пока такой центр есть только в Мелитополе. Сюда съезжаются со всей Запорожской области. Регистрация идет по упрощенной схеме. Три месяца - и паспорт готов. Специалисты говорят, быстрее не бывает.

«Для меня большая честь стать гражданином великого государства. Это моя мечта была восьмилетняя. После всех этих событий, которые начались на Украине, я понял, что ничего конструктивного там не будет. К тому же, Россия - это созидательное государство», - говорит местный житель Максим Лозицкий.

Пенсии, медицинская помощь, социальные гарантии - все это станет доступнее с российским паспортом.

Приобрести сим-карты можно пока и по украинским документам. Абоненты в Запорожской области снова доступны. Пока одни мобильные операторы боялись работать в регионе из-за санкций, никому не известный, крымский, начал продажу сим-карт и настроил вышки. В центрах выдачи Бердянска - тоже очереди. Всем хочется скорее связаться с родными и сказать, что все хорошо.

Продуктов в магазинах и на рынках достаточно. И все их можно свободно купить за рубли. Местные товары отсюда активно везут в Россию. И наоборот - российские продукты и сырье поставляют в Запорожскую область. Товарооборот налаживается. Все это для освобожденных территорий как раз и есть первые признаки стабильности в регионе.