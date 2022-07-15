«Какое-то помешательство»: владелец разбитой машины о погроме в центре Москвы

Теперь пострадавшие не знают где им искать дефицитные запчасти.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Московские полицейские продолжают поиск вандалов, испортивших накануне несколько элитных автомобилей на Новинском бульваре. Стража порядка уверены, что найти злоумышленников не составит труда, так как есть особые приметы. Во всяком случае в этом они заверили владельца одной из машин, с которым поговорил корреспондент «Звезды».

Александр рассказал, что узнал о происшествии от соседа, который ему позвонил. Увиденное его шокировало - машины получили сильные повреждения. Ремонт обойдется в большую сумму. Но беда заключается в том, что сложно обстоят дела с запчастями. Неизвестно где их брать, так как нигде нет в наличии.

Сейчас пострадавшие гадают о том, что стало причиной такого поведения злоумышленников. Вандалы даже попытались вскрыть багажник, но не смогли. Из автомобилей ничего не пропало.

«Пытались разбить стекла Range Rover огнетушителем, раскурочили Nissan, били Toyota. По виду это не алкоголь. Может наркотики или какое-то помешательство», - предполагает Александр.

Напомним, инцидент произошел накануне. Его запечатлели камеры видеонаблюдения. На них видно, как молодой человек портит крышу и багажник одной из машин, а другой поливает из огнетушителя. После этого двое мужчин покидают место происшествия.

Вандалы разрезали натяжную крышу кабриолета Lotus и повредили салон. На Range Rover нашли следы порошка огнетушителя, автомобиль Nissan Teana получил повреждения кузова и салона, а Lexus - повреждение молдинга.