Испортившие шесть элитных авто в центре Москвы вандалы попали на видео

Полиция ведет проверку по факту происшествия, о задержании злоумышленников не сообщается.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вандалы испортили несколько элитных автомобилей на Новинском бульваре в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек портит крышу и багажник одного из автомобилей, а другой поливает из огнетушителя. После этого двое мужчин покидают место происшествия.

По информации полиции, вандалы сделали разрез на натяжной крыше кабриолета марки Lotus и повредили салон. На авто Range Rover обнаружили следы порошка огнетушителя, Nissan Teana получил механические повреждения кузова и салона, а Lexus - повреждение молдинга.

Полиция ведет проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства. О задержании злоумышленников не сообщается.