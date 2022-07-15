Трофейное орудие: как бойцы НМ ДНР используют захваченное у ВСУ 2А36 «Гиацинт-Б»

Трофей достался новым хозяевам практически без повреждений. И сразу встал в строй. Пушка уже выпустила сотни снарядов калибром 152 мм по технике, укрепрайонам и живой силе противника.

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Во время боев за Прохоровку бойцам Народной милиции Донецкой Народной Республики достался трофей - артиллерийское орудие 2А36 «Гиацинт-Б». Военнослужащие НМ ДНР говорят, что украинские артиллеристы бежали настолько быстро, что даже не попытались спасти орудие. Трофей достался новым хозяевам практически без повреждений. И сразу встал в строй. Пушка уже выпустила сотни снарядов калибром 152 мм по технике, укрепрайонам и живой силе противника.

«Два таких орудия мы захватили у противника, это было в начале марта, когда шли наши наступательные действия. В дальнейшем мы их обслужили и используем теперь в своих целях», - рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР позывной «Нагоняй».

Командиром расчета этой гаубицы является хрупкая, невысокая женщина, мать двоих детей старший лейтенант Ибрагимова. В жизни просто Ника, на фронте - уже восемь лет. Встала в строй, когда она, беременная вторым ребенком, попала под артиллерийский обстрел ВСУ. Ника получила тяжелое ранение, когда вместе со своими бойцами вырывалась из окружения во время боев за Волноваху. Она говорит о фронтовом братстве, когда речь заходит о командовании мужчинами, да еще и во время боевых действий.

«Они для меня как дети, я их иногда так называю. Со многими я уже более шести лет вместе, они уже действительно стали как родные. Официально по штату в подчинении у меня 16 человек, 4 расчета, все мужчины», - поделилась командир огневого взвода 2-й гаубично-самоходной артиллерийской батареи 11-го полка Ника.

Среди опытных мужчин в погонах она передает личный боевой опыт молодым резервистам. Вот и боец с позывным «Симпсон», например, еще четыре месяца назад пек торты и пирожные, по специальности он повар - теперь освоил тонкости службы наводчиком в артиллерийском полку. «Симпсону» всего 20 лет. Наводить орудие так, чтобы ударить точно по цели, его обучили российские военные и опытные артиллеристы ДНР.

«Быстро меня научили вообще, где-то за месяц за два. Важно правильно навестись и не допустить ошибку, нужно проверить прицел и угломеры», - сказал военнослужащий НМ ДНР позывной «Симпсон».

Подкрутить, залить, смазать , привести в порядок - в деле «золотые руки» военных техников. Гаубицу Д-20 152 мм, например, привезли на ремонт из ЛНР. Ее расчет помогал освобождать республику от украинских националистов.

То, что гаубица попала под обстрел кассетными боеприпасами - специалисты определили по характеру повреждений. Отчетливо видны следы от осколков. На ремонте уже находится панорама, которая осуществляет наведение пушки на цель, а также накатник, который после выстрела возвращает орудие в исходное положение.

Умельцы обещают вернуть гаубицу в строй через двое суток. Ведь залог успешной работы по целям ВСУ - не только смелый и обученный расчет, но и исправная техника. Ведь артиллеристам к тому же часто приходится работать в связке с авиацией.

Серия, номер, даже дата сборки видны на одном из осколков ракеты «Точка-У», выпущенной с позиций ВСУ. Ракета летела в сторону жилых кварталов Донецка, но так и не достигла своей цели. Одна такая ракета могла уничтожить многоэтажный жилой дом. И пока расчеты ПВО сбивают их в воздухе, артиллеристы уничтожают огневые позиции ВСУ, откуда и ведется обстрел мирных городов Донбасса.

Ранее были опубликованы кадры сбитой в районе Луганска ракеты «Точка-У». Украинские военные выпустили две ракеты из комплекса «Точка-У» при обстреле Луганска в ночь на 13 июля. Первая сбитая ракета, предположительно учебная, упала в пригороде Луганска. Вторая ракета с осколочно-фугасной боевой частью взорвалась при падении. Были повреждены десять одноэтажных жилых домов, легковой автомобиль и линия электропередачи. Никто из людей не погиб и не пострадал.