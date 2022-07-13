Работа ПВО: опубликованы кадры сбитой в районе Луганска ракеты «Точка-У»

© Видео: Представительство ЛНР в СЦКК © Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Украинские военные выпустили две ракеты из комплекса «Точка-У» при обстреле Луганска в ночь на 13 июля, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. Обе уничтожили в воздухе силы противовоздушной обороны.

Первая сбитая ракета, предположительно учебная, упала в пригороде Луганска. Вторая ракета с осколочно-фугасной боевой частью взорвалась при падении. Были повреждены десять одноэтажных жилых домов, легковой автомобиль и линия электропередачи. Никто из людей не погиб и не пострадал.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко у себя в Telegram-канале написал, что украинские военные нанесли удар по части ПВО. Одни ракеты достигли цели, другие были сбиты в воздухе. Также он заявил, что обстрел осуществлялся с использованием американских РЗСО HIMARS. После этого в городе прогремела серия взрывов.