Bloomberg: Россия может создать эталонный сорт нефти

По данным агентства, некоторые министерства Российской Федерации, производители нефти и ЦБ РФ планируют в октябре этого года начать торговлю энергоресурсом на национальной платформе.

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В России могут создать национальный эталонный сорт нефти в 2023 году. Об этом пишет Bloomberg. По данным источников агентства, соответствующий план уже разработан.

«Россия намерена работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», - следует из материала.

Как сообщает агентство, некоторые министерства Российской Федерации, производители нефти и Центральный банк России планируют в октябре этого года начать торговлю энергоресурсом на национальной платформе.

В статье также говорится, что Россия стремится обеспечить возможность продажи своей нефти без какого-либо внешнего давления или ограничений.

Ранее Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты Америки и их союзники обсуждают возможность установить предельную цену на нефть из России на уровне 40-60 долларов за баррель. Уточняется, что установление такого лимита будет зависеть от ситуации на рынке, которая может оказаться изменчивой. По данным источников издания, ограничение в 40 долларов в администрации президента США Джо Байдена считают предельно низким, но там же при этом опасаются резкого роста цен на нефть.