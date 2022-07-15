Российские ученые разработали аналог самого дорогого в мире лекарства

Предполагается, что новый препарат может появиться на рынке уже в 2025-2026 годах.

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В России биотехнологическая компания BIOCAD недавно разработала аналог самого дорога в мире медицинского препарата «Золгенсма», стоимость одной дозы которого составляет $2 миллиона. Он используется при лечении спинальной мышечной атрофии.

Предполагается, что новый препарат может появиться на рынке уже в 2025-2026 годах. Сейчас начинаются клинические испытания. В доклинике он показал себя хорошо, сообщил газете «Известия» главный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев.

При этом он отметил, что дорогостоящие зарубежные лекарства пока продолжают поставлять. Пока ни одна компания, специализирующаяся по орфанным заболевания, не собирается отказываться от сотрудничества.

Напомним, в начале года правительство РФ упростило правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Кабмин разрешил фонду «Круг добра» приобретать препараты, отсутствующие на рынке.