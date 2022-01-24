Правительство РФ упростило правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь, по словам главы кабмина, фонд «Круг добра» сможет быстрее предоставлять детям необходимые препараты. Закупку лекарств можно будет производить сразу же после их регистрации в России, еще до того, как они поступят на рынок.

«Подписано постановление, которое позволит созданному по инициативе президента (Владимира Путина. - Прим. ред.) фонду "Круг добра" закупать препараты сразу же после их регистрации в России, до того, как они поступят на рынок. В том числе это касается "Золгенсмы" - самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии», - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента РФ Владимира Путина, оказывает помощь детям со сложными диагнозами по всей стране. В текущем году на помощь серьезно больным несовершеннолетним в федеральном бюджете предусмотрено почти 80 миллиардов рублей.