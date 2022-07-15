Стало известно, что находилось в подозрительной посылке в посольстве РФ в Бразилии

В ней оказалась каска с фонариком на лбу.

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Содержимым доставленной в российское посольство в Бразилии посылки оказалась каска с фонариком на лбу. Изначально полицейские предполагали, что в ней может находиться взрывчатое устройство.

Для проверки ящика в посольство отправили саперный отряд. Также пришлось оцепить территорию дипмиссии, но ничего опасного не обнаружили. Об этом сообщает местный телеканал CNN Brasil.

Напомним, подозрительную посылку российское посольство получило накануне, 14 июля. Сейчас дипмиссия работать в нормальном режиме.

В марте в российское посольство в Австралии доставили конверты с белым порошком. Уточнялось, что на месте также работали пожарные и «другие чрезвычайные службы».