Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным содержимым

Как утверждается, работа дипмиссии продолжается в нормальном режиме.

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Российские дипломаты в Бразилии получили посылку с неизвестным содержимым. После обнаружения ее уничтожили взрывотехники. Сейчас полиция изучает ее содержимое.

«В посольство пришла посылка с неясным содержимым, на вызов приехала полиция и пожарные. Команда взрывотехников осуществила контролируемый подрыв посылки», - цитирует РИА Новости слова источника.

Также уточняется, что работа дипмиссии продолжается в нормальном режиме.

В марте в российское посольство в Австралии были доставлены два конверта с белым порошком. Уточнялось, что на месте также работали пожарные и «другие чрезвычайные службы».