МО РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ силами мотострелков и танкового взвода

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы по уничтожению танков ВСУ мотострелковой ротой, усиленной танковым взводом и взводом противотанковых управляемых ракет. Наши военнослужащие ведут огонь по укрепленным огневым позициям, на которых расположена украинская бронетехника.

Экипажи БМП-3 выезжают из укрытия на огневую позицию и ведут огонь по скоплению живой силы. Произведя несколько выстрелов, они уходят от ответного огня, меняют позиции и возобновляют удары из штатного 100-мм орудия и 30-мм пушки.

При этом расчет беспилотного летательного аппарата ведёт разведку позиций врага, на которых находится танк. Российский Т-72Б3 ответным огнем уничтожает противника.

Поддержку нашей технике оказывают противотанкисты. Они ведут огонь из противотанкового вооружения. Есть в распоряжении российских бойцов даже трофейное оружие.

Ранее были показаны кадры боевой работы российских минометчиков по украинским артиллерийским позициям. Командир батареи получает координаты позиций врага с БПЛА.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов.