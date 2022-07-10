Цели поражены: кадры боевой работы минометчиков ВС РФ по артпозициям ВСУ
После выявления целей расчеты минометчиков занимают скрытые огневые позиции и незамедлительно открывают огонь по артпозициям ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Оборонное ведомство России опубликовало кадры боевой работы минометчиков, ведущих огонь по артиллерийским позициям ВСУ в ходе спецоперации.
Так, командир минометной батареи получает координаты позиций украинских военнослужащих с БпЛА.
Расчеты минометчиков занимают скрытые огневые позиции после выявления целей. Затем незамедлительно открывают огонь.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.