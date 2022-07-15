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Вернуть сообщение: как военные инженеры восстанавливают разрушенные ВСУ мосты в Харьковской области

Максим Низкодубов
Максим Крюков
05:00 15.07.2022
Чтобы снять транспортную блокаду в населенных пунктах Харьковской области, российские военные сейчас работают на износ. Восстановить в кратчайшие сроки им придется еще несколько уничтоженных переправ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На освобожденных от украинских националистов территориях все еще неспокойная обстановка. Периодически на транспортные коридоры осуществляются налеты диверсионно-разведывательных групп украинской армии.

Харьковское направление для украинских войск стало полигоном «тактики подрывов». Местные жители сбились со счета, сколько мостов националисты уничтожили за последние месяцы. Пытаясь ограничить передвижение российской техники вглубь зоны спецоперации, ВСУ поставили под удар жизнь собственных граждан.

На кадрах видно, что мост буквально сложился пополам. Сейчас в регионе нарушено транспортное и пешеходное сообщение между двумя и более населенными пунктами. В ближайшее время российские военные будут восстанавливать данный объект.

Доставка грузов, медикаментов и товаров первой необходимости теперь растянулась на десятки километров. Водителям приходится ехать в объезд. А это дополнительные два часа в дороге. Кроме того, вместе с подрывом переправы в селе частично оборвало и линии электропередачи.

«Дождь пошел, людям некуда объехать. Моста нету. Мост это основное. Товар еще можно, как говориться, перекинуть ящиком. А уже если некуда проехать - извините», - сказал местный житель.

«Мы даже и не поняли. Взорвали и все. Слышали, боялись. Я еще живу недалеко от того моста. Было очень громко слышно. Этот еще не так. А вот тот было очень слышно», - рассказала местная жительница Тамара Медведенко.

В соседнем населенном пункте несколько дней назад была подобная картина. По тому же сценарию, другой транспортный коридор был уничтожен силами ВСУ. Но сегодня над обновленной переправой развевается российский флаг. А это значит, что объект под полным контролем военнослужащих ВС РФ.

Один из мостов подорвали еще в начале спецоперации. Он имеет стратегическое значение, так как соединяет два важных населенных пункта. Всего за 7 дней российским военным удалось полностью восстановить его и ввести в эксплуатацию. Теперь этот маршрут способен сократить движение группировки российских войск до 80 км.

«После того, как установили мост, мирные жители стали двигаться в кратчайшие сроки. Говорят положительные слова, добрые. Для них это действительно важный мост. У них был проезд до этого по разрушенным полевым дорогам», - поделился военнослужащий ВС РФ Дмитрий.

Монолитную конструкцию бригада военных инженеров группировки «Восток» возводила с нуля. Отсыпка щебня, установка бетонных опор и свежее дорожное полотно. Новый мост выдерживает не только легковые авто и груженные тягачи с прицепами, но и колонну военной техники.

«Лучше стало. Объезжать было далеко, бензина много тратишь. Хорошо стало», - отметил местный житель Александр Грицай.

Чтобы снять транспортную блокаду в населенных пунктах Харьковской области, российские военные сейчас работают на износ. Восстановить в кратчайшие сроки им придется еще несколько уничтоженных переправ.

Ранее стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции восстанавливать придется тысячи самых разных объектов. И, прежде всего, это дороги, мосты и другие коммуникации. Делать это военным инженерам ВС РФ приходится зачатую буквально в паре километров от линии фронта.

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