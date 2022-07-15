Напряженные отношения: чем может закончиться «турне» Байдена по Саудовской Аравии

Следующая точка маршрута президента США - Саудовская Аравия, где Байдена ждут не с распростертыми объятиями. Каким бы стратегическим партнером Соединенных Штатов на Ближнем Востоке ни был Эр-Рияд, отношения между странами сегодня более чем напряженные, и этот градус американский президент намерен снизить.

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По красной дорожке в сопровождении президента Израиля идет президент США. Американскому лидеру подсказывают, куда встать для совместного фото, но Джо Байден проталкивается через детей с другой стороны.

Ицхак Герцог вручает своему визави орден Почета за бескомпромиссную приверженность безопасности Израиля. Последний раз такую награду вручали в 2013 году Биллу Клинтону - он тогда считал, что проблема Израиля - не палестинцы, а русские - и Бараку Обаме, который, как и свои предшественники, пытался подружить два соседних государства. А вот Джо Байден впервые в Израиле в качестве президента, но уже отмечен медалью - авансом.

А ведь еще вчера Байден оказался не совсем в «почете». Во время вступительной речи вспомнил о холокосте, в итоге допустил ошибку, перепутав слова «честь» и «ужас» - они созвучны - и вот, что из этого вышло.

«Я посещу Яд ва-Шем, чтобы почтить память 6 миллионов евреев, чьи жизни унес геноцид. Мы должны продолжать, делать это каждый день - сохранять правду и честь.. ужас Холокоста, честь тех, кого мы потеряли, чтобы мы никогда больше не забыли этот урок», - сказал Байден.

Забывчивость и оговорки президента США сегодня обсуждает весь мир, а ведь еще два года назад врач Белого дома Ронни Джексон всех предупреждал: у Байдена серьезные проблемы с когнитивными способностями. На доктора обрушился Барак Обама, назвав это дешевыми выпадами, а предсказание в результате оказалось точным.

«У нас есть серьезная проблема с когнитивными способностями Байдена, и он не продержится четыре года. Я всегда говорил, что наступит момент, когда об этом буду говорить не только я, но и его партия, к сожалению, так оно и есть. Когнитивные сбои Джо Байдена в полной мере видны всему миру», - заявил Джексон.

Сами израильтяне дипломатично промолчали. Не так уж важны оговорки, когда на повестке вопросы стратегического партнерства с американцами. Байден за закрытыми дверями просит премьер-министра Яира Лапида расширить военную поддержку Украины. В интервью местному телеканалу Keshet 12 глава Белого дома разоткровенничался: «украинский кризис будет продолжаться столько, сколько понадобится Штатам».

По словам Байдена, военное партнерство исключительно ради безопасности. Но с этим вряд ли согласны жители Вифлеема: перед визитом главы Белого дома разместили плакат «Господин президент, это апартеид», намекая тем самым, кто стоит за расовой сегрегацией в самых уязвимых точках - Палестине и западном берегу реки Иордан, куда руководитель США прибудет уже завтра.

Роль «мирового шерифа» - это та линия, от которой Вашингтон не намерен отказываться. На днях состоялся четырехсторонний видеоразговор между США, Индией, Израилем Эмиратами. По итогам договорились сохранять «Авраамовы соглашения» - то есть нормализацию отношений арабских стран с еврейским государством. В 2020 году это был политический триумф Трампа. А вот сегодня дипломатия находится под угрозой. На вопрос израильского журналиста, возможно ли, что Штаты сбросят ядерные бомбы на Иран, Байден отвечает утвердительно.

Следующая точка маршрута - Саудовская Аравия, где Байдена ждут не с распростертыми объятиями. Каким бы стратегическим партнером США на Ближнем Востоке ни был Эр-Рияд, отношения между странами сегодня более чем напряженные, и этот градус американский президент намерен снизить. Обусловлено это надвигающимся на Соединенные Штаты нефтяным штормом - в прессе то и дело публикуются заголовки о резком росте цен на бензин, продукты, что является следствием высокой инфляции, какой не видели сорок лет. А значит, на встрече с саудовским наследным принцем Бен Салманом будет обсуждаться увеличение поставок нефти на мировой рынок, вопрос стоит лишь только в том, что американцы предложат взамен.

«Ситуация такова, что давняя идея США и Израиля о создании так называемого Арабского НАТО против Ирана продвигается. Не надо сбрасывать со счетов, что у США есть ресурсы экономические, политические, военные, - поделился ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

При этом Эр-Рияд демонстрирует свою политическую независимость от Вашингтона: выстраивает отношения с другими странами, в том числе и Россией, исходя из национальных интересов. И это больше всего пугает американский истеблишмент. Байден заявил, что «нельзя допустить, чтобы вакуум в ближневосточном регионе заполнили Пекин или Москва», забывая, что вакуум - совершенное, свободное от постороннего вещества пространство и не требует вмешательства извне.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Израиль будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности американских военных и еврейского государства. Американский лидер и израильский премьер Яир Лапид в четверг, 14 июля, провели переговоры в Иерусалиме. По итогам встречи была принята Совместная декларация об американо-израильском стратегическом партнерстве.