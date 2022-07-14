США и Израиль договорились совместно развивать лазерное оружие

Американский лидер и израильский премьер провели в четверг переговоры в Иерусалиме.

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Президент США Джо Байден заявил, что Штаты и Израиль будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности американских военных и еврейского государства.

Американский лидер и израильский премьер Яир Лапид в четверг, 14 июля, провели переговоры в Иерусалиме. По итогам встречи была принята Совместная декларация об американо-израильском стратегическом партнерстве, передает РИА Новости.

Кроме этого, США договорились с Израилем не позволить Ирану приобрести ядерное оружие.

«Соединенные Штаты подчеркивают, что неотъемлемой частью этого обязательства является обязательство никогда не позволить Ирану приобрести ядерное оружие», - сказано в сообщении Белого дома по итогам встречи Байдена и Лапида.

В мае этого года военно-морские силы США в Тихом океане провели успешные испытания лазерного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. В испытаниях участвовал десантно-транспортный корабль USS Portland, находящийся недалеко от базы Перл-Харбор. На его борту была размещена лазерная установка.