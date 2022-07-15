США намерены продать Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн

Сделку уже одобрили в американском Госдепартаменте.

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Государственный департамент США одобрил продажу Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму в 500 миллионов долларов. Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве.

«Государственный департамент утвердил возможную продажу Эстонии артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью до 500 миллионов долларов», – сказано на сайте министерства обороны США.

Предполагается, что приобретут около шести установок. Также Эстония просит у Соединенных Штатов Америки до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты. Теперь сделка должна быть одобрена Конгрессом.

Напомним, сегодня также стало известно, что Украина получила от Великобритании первые реактивные системы залпового огня M270. Ранее у ВСУ появились американские HIMARS.