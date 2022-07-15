Синоптики предупредили москвичей о дождливых выходных

В начале следующей недели температура в столице установится в районе 22 градусов тепла.

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Синоптики спрогнозировали кратковременные дожди в ближайшие дни в Москве.

«Москвичей ждет дождливая погода. При этом будет тепло: термометры покажут от +18 до +23 градусов», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

По прогнозам, в субботу, 16 июля, в столице будет переменная облачность, воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ветер будет умеренный. Его скорость составит 5-10 м/с.

В воскресенье и понедельник, 17 и 18 июля, местами пройдет кратковременный дождь. Синоптики спрогнозировали, что температура в эти дни в столице составит +21…+23 и +20…+22 градуса, соответственно.

Во вторник, 19 июля, ожидается небольшое похолодание со снижением температуры воздуха до +18 градусов.

На прошлых выходных на Москву обрушился ураган с грозой и проливным дождем. В некоторых районах столицы сообщали о падениях деревьев и пострадавших в результате непогоды.