В МИД заверили, что Россия может увеличить экспорт продовольствия в Африку

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Российская Федерация способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Об этом заявил заместитель заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин. Он отметил, что направляются поставки в африканские страны и в регион Ближнего Востока, чтобы содействовать решению проблем голода.

«По теме продовольственной безопасности отметим, что как ответственный поставщик продовольствия Россия способна значительно увеличить экспорт соответствующих товаров и удобрений», - передает ТАСС слова Вершинина.

Напомним, накануне Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая снимает часть ограничений на торговлю с Россией. Американским компаниям теперь разрешено проводить транзакции, связанные с продовольствием, удобрениями и посевными материалами.

Также ограничения сняли с лекарств, медицинских изделий, а также запасных частей и комплектующих, программного обеспечения для медицинских устройств. В частности, это касается профилактики, диагностики или лечения коронавируса, в том числе проведения медицинских исследований и клинических испытаний.