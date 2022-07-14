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МО РФ: ВСУ заминировали мост в Днепропетровской области для обвинения в его подрыве ВС РФ

Сергей Лебедев
23:46 14.07.2022
Украинские националисты подготовили очередную провокацию.
МО РФ: ВСУ заминировали мост в Днепропетровской области для обвинения в его подрыве ВС РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Днепропетровской области украинские военные заминировали мост через реку, чтобы потом в его подрыве обвинить Россию. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию, с широким освещением в украинских и западных СМИ, обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», - сказал представитель Минобороны РФ.

Михаил Мизинцев добавил, что в ходе специальной операции российские военные не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Он акцентировал внимание на том, что к гражданскому населению относятся гуманно. Мирным жителям оказывают всестороннюю помощь и поддержку.

Напомним, ранее Михаил Мизинцев сообщил, что на Украине военкоматы отправляют на передовую граждан с ограничениями по здоровью. По его словам, «беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель».

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