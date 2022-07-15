Волна отставок: как в Европе вслед за экономическим назревает политический кризис

Всего месяц назад европейские лидеры обещали светлое будущее Украине, а теперь не уверены в своем собственном.

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Волна отставок первых лиц прокатилась по всей Европе. Первым на выход отправился британский премьер Борис Джонсон, следом - Кая Каллас в Эстонии и, наконец, итальянец Марио Драги, который попытался - пока безуспешно - покинуть свой пост. Теперь эксперты гадают: ждет ли обезглавливание правительства и Германию?

Итальянцам, как говорят, даже не нужны спички, чтобы загорелось пламя. Экономика страны, едва оправившаяся после коронавируса, вновь стремительно рушится. На грани закрытия тысячи сельхозпредприятий из-за роста цен на удобрения на 170 процентов и на дизельное топливо на 129 процентов. Добавляется сюда и недовольства таксистов, чьи рабочие места отнимает Uber. А также возможная двухлетняя рецессия, если Италия и дальше будет возводить стену с Россией.

За экономическим кризисом грядет и политический. Премьер Марио Драги подал прошение об отставке, но президент Серджо Матарелла его отклонил. Предложил не действовать «сгоряча», а вернуться к теме 20 июля. Свое решение Драги обозначил «утерей доверия» среди коалиции, хотя поддержали его 172 сенатора, против - лишь 39. Выходит, в отставку его не отправляли. Все дело лишь в «Движении пяти звезд» под председательством экс-премьера Джузеппе Конти: его движение не поддержало Драги почему-то именно сейчас, хотя работали бок о бок.

На фоне сообщений об уходе Драги упал итальянский фондовый рынок. На следующей неделе европейский Центробанк проведет совещание на тему выхода из общего кризиса - в третьем квартале ожидают пика инфляции почти в 8,5 процента. И череда отставок главных законодателей Старого Света уже не кажется случайной.

Крупным немецким электростанциям грозит полное отключение в случае отказа от российских энергоносителей. В то время как Польша в спешке закупает уголь впрок, целых 4,5 миллиона тонн, Берлин упорно настаивает на сокращении импорта из России.

«В ближайшие годы нам придется иметь дело с перманентно высокими ценами на энергоносители и продукты питания. Высока вероятность того, что мы уже никогда не достигнем докризисного уровня», - говорит президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер.

В обществе засомневались - каким интересам служит канцлер ФРГ? В Германии уже начали готовиться к зиме и строят ночлежки для не способных оплачивать отопление людей. Критика сыпется в адрес Шольца со всех сторон: о кризисе говорят в минэкономразвития, в министерстве энергетики. Любопытное развитие ситуации - во взгляде британских журналистов, которые пророчат канцлеру отставку.

«Когда-то Германией восхищались, ей завидовали, ею восторгались. Сейчас она - классический пример ошибочной внешней и энергетической политики. Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей "светофорной" коалиции, либо он капитулирует перед Путиным», - пишет The Telegraph.

Что касается британской коалиции, то, пока за премьерское кресло идет нешуточная гонка, Джонсон, судя по всему, нисколько не сожалеет о его утрате. Наоборот, он развлекается на парламентских сессиях - парирует лидеру оппозиции Киру Стармеру с издевкой, уверяя, что лейбористы не победят.

«Любой из будущих кандидатов вытрет пол капитаном "сонное царство", они объединятся вокруг победителя и сделают именно это», - иронизирует он.

Манерно жестикулирует, опирается на трибуну, руки в кармане - ведет себя максимально раскрепощено, что вызывает недовольство парламентариев. Слышен гул, председатель успокаивает публику, Джонсон доволен.

«Я горжусь фантастической командной работой, которая была проделана в проектах, как на национальном, так и на международном уровнях. Я также горжусь своим лидерством. И я уйду с гордо поднятой головой», - заявляет он.

Эту фразу подхватили карикатуристы Times и показали, как с высоко поднятой головой уйдет Джонсон.

Следом за британским премьером свой пост покинула премьер-министр Эстонии - Кая Каллас. А в Венгрии объявили чрезвычайное положение в энергетике - Виктор Орбан, единственный из европейских руководителей, кто до последнего отказывался от жестких антироссийских санкций.

«Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд, а имела эффект, обратный тому, что планировалось… Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас задыхается», сказал премьер радио Kossuth Radio.

Кислород Европе перекрывают Соединенные Штаты, при это они и сами не могут вздохнуть полной грудью. Все больше американцев встают в очереди за бесплатной едой - к примеру, в городе Финикс, столице Аризоны, с численностью населения в полтора миллиона, лишь за одну неделю раздали почти пять тысяч продуктовых наборов - это на 80 процентов выше периода прошлого года. А ведь еще месяц назад весь мир наблюдал за этими кадрами: Макрон, Шольц, Драги и Джонсон жмут руки Зеленскому, инспектируют украинские города, обещают светлое будущее. Теперь же они не уверены в своем собственном. Единственный, кто ни разу не посетил Украину во время кризиса, но больше всего о ней говорит - американский президент.