Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости в введении ковид-ограничений

В ведомстве также отметили, что риск роста нагрузки на врачей из-за вариантов «омикрона» незначителен.

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В Роспотребнадзоре заявили, что необходимость в возобновлении по всей стране антиковидных ограничений отсутствует. В ведомстве отметили, что, если эпидситуация ухудшится, то меры могут восстановить в отдельных регионах.

«С учетом текущей динамики эпидпроцесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет», - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Также было подчеркнуто, что риск роста нагрузки на врачей из-за вариантов «омикрона» незначителен.

«В целом по стране эпидситуация остается стабильной. Наблюдается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов штамма "омикрон" , которые проще передаются от человека к человеку», - сказано в заявлении.

При этом в ведомстве отметили, что заболевание, вызванное подвариантами, протекает мягче, чем вызванное штаммами «альфа» или «дельта».

В начале июля Роспотребнадзор заявил, что в России снимаются ограничительные антиковидные меры на фоне улучшения обстановки и снижения заболеваемостью COVID-19. В ведомстве сообщили об отмене обязательного ношения масок, ограничения на проведение массовых мероприятий и нормы по заполняемости общепита.