С полотен Айвазовского: кадры тренировки к параду в честь Дня ВМФ в Финском заливе

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Несколько кругов по акватории Финского залива с секундомерами и картам. Сегодня там прошла тренировка в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду. В ней приняли участие около десятка кораблей и катеров.

Главная задача - это четко выдержать дистанцию, до секунды отработать строй. Впервые среди участников - патрульный катер проекта «Раптор» с полностью женским экипажем.

До полигона 16 миль, 1,5 часа хода от Кронштадта. Учебный катер встает на якорь рядом с катером командования Ленинградской военно-морской базы, с которого будут контролировать проход всего парадного строя.

В сегодняшней тренировке принимают участие 11 кораблей и катеров. Возглавляют парадный строй противодиверсионные катера в характерной раскраске

Пока строй не полный - еще не все корабли прибыли в Санкт-Петербург. Задача экипажей - пройти в кильватере со скоростью в девять узлов, соблюдая заданную дистанцию - от 90 до 270 метров. И это не так легко, как может показаться. Особенно для тех, кто будет участвовать в параде впервые.

Именно эти корабли в день Главного военно-морского парада должны будут пройти по Неве мимо трибун на Сенатской площади. Там, где будут мешать течения и «отбойная» волна от гранитных набережных.

Сегодня в Финском заливе задача проще - им есть, где развернуться. Маршрут прохода повторяет сложный невский фарватер со всеми его изгибами.

Зрелище как на полотнах Айвазовского: волны, солнце и рельефные кучевые облака на горизонте. Весь парадный строй проходит за 11,5 минут. И снова - на очередной круг, добиваясь точности и, конечно же, красоты.

Только после прохода трех кругов-галсов корабли невской группы возвращаются на кронштадтский рейд. Где уже скоро свое место в парадном строю займут настоящие гиганты. В том числе и атомные подводные ракетоносцы с Северного флота.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры подготовки к параду в честь Дня Военно-морского флота. На записи видно, как корабли следуют в восточную часть Финского залива, где на водном полигоне пройдет первая тренировка парадного строя кораблей невской группы.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Павел Кутаренко, Николай Баранов.