Сила отечественного флота: опубликованы зрелищные кадры подготовки к параду ВМФ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры подготовки к параду в честь Дня Военно-морского флота. На записи видно, как корабли следуют в восточную часть Финского залива, где на водном полигоне пройдет первая тренировка парадного строя кораблей невской группы.

Накануне на аэродроме в Пушкине под Петербургом прошла первая тренировка экипажей морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду. Вертолеты прошли по маршруту парада - сначала над Финским заливом и Кронштадтом, потом над Невой и Петропавловской крепостью.

Напомним, что парад в честь Дня Военно-морского флота состоится в Северной столице в воскресенье, 31 июля. На нем российские военные моряки продемонстрируют всю красоту и мощь отечественного флота. В торжественном смотре будут задействованы боевые корабли, самолеты и вертолеты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов