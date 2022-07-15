Работающие с коронавирусом медики будут получать компенсационные выплаты

При этом выплаты работающим с ковидом, введенные в 2020 году, приостанавливаются до 31 декабря.

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Кабмин постановил установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада российским медработникам, которые оказывают помощь в лечении коронавируса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада. Оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции», - сказано в документе.

Выплаты работающим с коронавирусом, введенные в 2020 году, приостанавливаются до 31 декабря текущего года, следует из документа.

Кроме того, выплаты также положены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах.

В начале июля в России сняли ограничительные антиковидные меры на фоне улучшения обстановки и снижения заболеваемостью COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, отменяется обязательное ношение масок, ограничения на проведение массовых мероприятий и нормы по заполняемости общепита.