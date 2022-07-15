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Новый глава Роскосмоса Борисов провел первую встречу с руководством госкорпорации

Анна Касаткина
19:05 15.07.2022
На встрече обсуждался в том числе вопрос космического приборостроения в контексте западных санкций.
Новый глава Роскосмоса Борисов провел первую встречу с руководством госкорпорации
© Фото: Роскосмос, Telegram
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Новый генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов провел первую рабочую встречу с руководством госкорпорации. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Борисов поблагодарил предшественника на посту Дмитрия Рогозина и отметил, что за четыре года руководства последнего было сделано достаточно много, в том числе начаты работы, которые не могли стартовать долгое время. Роскосмос также определился с необходимостью создания Российской орбитальной станции, с техническими аспектами перспективных носителей.

«Мы должны все это довести до конечного результата, который станет витриной достижений корпорации», - сказал Борисов.

По его словам, вопрос санкций останется острым еще долгое время, давление только нарастает, особенно в области микроэлектроники и компонентов для ракетно-космической техники. Госкорпорации предстоит решить проблемы космического приборостроения, так как без космических услуг «страна прожить не может», подчеркнул Борисов.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. На его место назначен вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. 

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