Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Кудь-Сверчкову
Кудь-Сверчкову также присвоено почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
Президент России Владимир Путин присвоил космонавту Сергею Кудь-Сверчкову звание Героя России. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 15 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Кудь-Сверчкову Сергею Владимировичу», - говорится в документе.
Кроме того, Кудь-Сверчкову присвоено почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.
Ранее Путин освободил от должности главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. На его место назначен вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.